Дима Билан заинтриговал поклонников возможностью выиграть смартфон на новогоднем конкурсе
Поклонники певца заметили в Instagram новое сообщение, в котором он сообщает о необычном новогоднем конкурсе. Они были заинтригованы возможностью выиграть смартфон, если выполнять все условия Димы Билана.
Все фанаты сразу оценили фото, на котором их кумир вместе с гаджетом позирует возле новогодней елки. Исполнитель отметил, что, несмотря на ближайшие выходные дни у многих людей, он будет работать. Чтобы получить желанный приз от Димы Билана нужно рассказать о самой яркой встрече зимнего торжества.
Знаменитость упомянул, как писал в посте о встрече Нового года на Красной площади. Он не просто так решил предаться воспоминаниям, а только показал, что хочет увидеть в комментариях участников. Самый интересный вариант принесет желанный приз победителю.
Все фанаты сразу оценили фото, на котором их кумир вместе с гаджетом позирует возле новогодней елки. Исполнитель отметил, что, несмотря на ближайшие выходные дни у многих людей, он будет работать. Чтобы получить желанный приз от Димы Билана нужно рассказать о самой яркой встрече зимнего торжества.
Знаменитость упомянул, как писал в посте о встрече Нового года на Красной площади. Он не просто так решил предаться воспоминаниям, а только показал, что хочет увидеть в комментариях участников. Самый интересный вариант принесет желанный приз победителю.