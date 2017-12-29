Дима Билан заинтриговал поклонников возможностью выиграть смартфон на новогоднем конкурсе

Все фанаты сразу оценили фото, на котором их кумир вместе с гаджетом позирует возле новогодней елки. Исполнитель отметил, что, несмотря на ближайшие выходные дни у многих людей, он будет работать. Чтобы получить желанный приз от Димы Билана нужно рассказать о самой яркой встрече зимнего торжества.Знаменитость упомянул, как писал в посте о встрече Нового года на Красной площади. Он не просто так решил предаться воспоминаниям, а только показал, что хочет увидеть в комментариях участников. Самый интересный вариант принесет желанный приз победителю.