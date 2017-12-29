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Дима Билан заинтриговал поклонников возможностью выиграть смартфон на новогоднем конкурсе
Поклонники певца заметили в Instagram новое сообщение, в котором он сообщает о необычном новогоднем конкурсе. Они были заинтригованы возможностью выиграть смартфон, если выполнять все условия Димы Билана.

Все фанаты сразу оценили фото, на котором их кумир вместе с гаджетом позирует возле новогодней елки. Исполнитель отметил, что, несмотря на ближайшие выходные дни у многих людей, он будет работать. Чтобы получить желанный приз от Димы Билана нужно рассказать о самой яркой встрече зимнего торжества.

Дима Билан заинтриговал поклонников возможностью выиграть смартфон на новогоднем конкурсе


Знаменитость упомянул, как писал в посте о встрече Нового года на Красной площади. Он не просто так решил предаться воспоминаниям, а только показал, что хочет увидеть в комментариях участников. Самый интересный вариант принесет желанный приз победителю.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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