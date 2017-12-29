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Милана Кержакова рассказала о депрессии после смерти отца
Милана Кержакова, жена футбольного бомбардира Александра Кержакова и дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова откровенно рассказала, как переживала смерть отца.
Милана Кержакова рассказала о депрессии после смерти отца


Дочь сенатора Тюльпанова в беседе с журналистами рассказала, как тяжело переживала скоропостижную смерть отца. В тот период ей до родов оставалось совсем мало времени. Жуткий стресс не проходил у нее очень долго. Подогревал депрессию и страх за будущего ребенка. Тогда она четко осознала, что человек с его большими планами и деятельностью обесценивается в один день.

Из-за всех этих волнений после рождения сына на нее накатила апатия. Для молодой мамы и смерть и рождение смешались во что-то одно. Кроме того, в ее поддержке нуждались мать и брат. И времени и сил на мужа и на сына тогда просто не оставалось.

Тогда Милана приняла решение уединиться, сбежала на 3-4 дня от мужа и от сына и вообще выключила телефон. И уединение помогло ей потихоньку выйти из депрессии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:00
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