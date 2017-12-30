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На Украине пожизненно дисквалифицировали сыгравших за ДНР футболистов
В Украине пожизненно дисквалифицировали футболистов, сыгравших за ДНР.

Федерацией футбола Украины оффициально принят вердикт о полной дисквалификации восемнадцати футболистов. Такая мера была избрана вслед за решением спортсменов играть в команде созданной ДНР.

В пресс-секретариате федерации отметили, что вынесению решения о дисквалификации предшествовало обращение украинской службы безопасности.

Комитет по контролю дисциплины федерации после рассмотрения дел футбольных игроков, принявших участие в футбольных сражениях команд ДНР. После изучения дел судьи федерации вынесли решение об отстранении спортсменов пожизненно от любой спортивной деятельности.
На Украине пожизненно дисквалифицировали сыгравших за ДНР футболистов

Стоит отметить, что в ДНР все так же работает собственный профессиональный Футбольный союз, занимающийся организацией соревнований и туров. В народной республике есть собственный Кубок ДНР. Всего в играх на первенство ДНР приняли участие восемь ФК.
Политика / Главные новости
Добавил: kostiantyn Сегодня, 00:00
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