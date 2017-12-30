На Украине пожизненно дисквалифицировали сыгравших за ДНР футболистов

Федерацией футбола Украины оффициально принят вердикт о полной дисквалификации восемнадцати футболистов. Такая мера была избрана вслед за решением спортсменов играть в команде созданной ДНР.В пресс-секретариате федерации отметили, что вынесению решения о дисквалификации предшествовало обращение украинской службы безопасности.Комитет по контролю дисциплины федерации после рассмотрения дел футбольных игроков, принявших участие в футбольных сражениях команд ДНР. После изучения дел судьи федерации вынесли решение об отстранении спортсменов пожизненно от любой спортивной деятельности.Стоит отметить, что в ДНР все так же работает собственный профессиональный Футбольный союз, занимающийся организацией соревнований и туров. В народной республике есть собственный Кубок ДНР. Всего в играх на первенство ДНР приняли участие восемь ФК.