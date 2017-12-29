Рэпер Тимати был шокирован завышенными требованиями фанатов к его новому напитку

Музыкант прочел множество пожеланий своих подписчиков, советовавших ему сделать свой шедевр сладким, однако не класть туда много сахара. Затем он должен бодрить людей, но при этом отличаться от энергетика, после чего некоторые люди предложили не использовать консерванты.На этом фантазия поклонников не закончилась, так как дальше Тимати прочитал, что напиток должны покупать все лица, независимо от возраста и дохода. Он назвал пользователей сетей бессовестными людьми, после чего долго смеялся над противоречивыми требованиями. Читатели не смогли промолчать и порекомендовали звезде заняться продажей кваса или обычной воды.