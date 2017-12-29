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Рэпер Тимати был шокирован завышенными требованиями фанатов к его новому напитку
Рэпер выпустил свой новый безалкогольный бренд, после чего решил выяснить пожелания своих фанатов. Однако Тимати был шокирован их завышенными требованиями к напитку следующего года после подведения итогов.

Музыкант прочел множество пожеланий своих подписчиков, советовавших ему сделать свой шедевр сладким, однако не класть туда много сахара. Затем он должен бодрить людей, но при этом отличаться от энергетика, после чего некоторые люди предложили не использовать консерванты.

Рэпер Тимати был шокирован завышенными требованиями фанатов к его новому напитку


На этом фантазия поклонников не закончилась, так как дальше Тимати прочитал, что напиток должны покупать все лица, независимо от возраста и дохода. Он назвал пользователей сетей бессовестными людьми, после чего долго смеялся над противоречивыми требованиями. Читатели не смогли промолчать и порекомендовали звезде заняться продажей кваса или обычной воды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:52
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