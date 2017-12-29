Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей по поводу своей растяжки

Звезда подчеркнула, что так заканчивает свой рабочий день, после чего попросила всех обидчиков попробовать хоть раз сесть на шпагат. В сюжете Анастасия Волочкова показала отличную физическую форму, которую не стыдится демонстрировать фанатам. Однако критики жестко отметили, что таким образом можно порвать себе всю промежность, после чего назвали артистку продажной особой, собирающей деньги за свои фото.Также знаменитость привлекает внимание своим статусом свободной особы, но Лариса Гузеева в эфире “Давай поженимся” тоже выразила недовольство по поводу большого декольте артистки, приковавшей к себе внимание публики. Затем ведущая прикрыла пикантный бюст своей гостьи розой, но ситуация долго обсуждалась в сетях.