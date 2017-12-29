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Называющий себя коммунистом коммерсант от КПРФ решил отпраздновать Новый год в Германии
Главная коммунистическая партия России КПРФ сделала на съезде неожиданный выбор и представила на пост кандидата в предстоящих выборах не своего бессменного лидера Геннадия Зюганова, а малоизвестного предпринимателя Павла Грудинина.

Сам коммерсант является директором закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» и открыто заявляет, что уже стал миллиардером, благодаря тому, что сдает внаем земельные участки, а также занимается выращиванием земляники с использованием дешевой рабочей силы трудовых мигрантов.

При этом в отличие от своих оппонентов по будущей предвыборной гонке, Павел Грудинин не собирается проводить новогодние праздники в стране, главой которой он хотел бы стать. Вместо этого выдвиженец КПРФ отправится кататься на горных лыжах в Германию. Между прочим, он станет единственным, кто решил уехать из страны и провести праздники не в России. Например, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает за привычные и традиционные ценности и собирается встречать праздники дома с семьей.
Называющий себя коммунистом коммерсант от КПРФ решил отпраздновать Новый год в Германии

Сама по себе фигура Грудинина вызывает недоумение. Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков отмечает, что бизнесмен совершенно не соответствует всем тем идеалам, которых придерживались коммунисты десятилетиями. Он замечает, что коммунист-олигарх это крайне странно и это не единственное, что настораживает в избраннике коммунистов.

Обычно все марксисты видят проблемы общества в социальном неравенстве, Грудинин же выступает против мигрантов и винит их в медленном росте экономики, хотя не гнушается использовать их труд для улучшения благосостояния.

Источник: https://news.rambler.ru/politics/38795509-grudinin-planiruet-vstretit-novyy-god-v-germanii/
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 19:00
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