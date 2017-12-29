Называющий себя коммунистом коммерсант от КПРФ решил отпраздновать Новый год в Германии
Главная коммунистическая партия России КПРФ сделала на съезде неожиданный выбор и представила на пост кандидата в предстоящих выборах не своего бессменного лидера Геннадия Зюганова, а малоизвестного предпринимателя Павла Грудинина.
Сам коммерсант является директором закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» и открыто заявляет, что уже стал миллиардером, благодаря тому, что сдает внаем земельные участки, а также занимается выращиванием земляники с использованием дешевой рабочей силы трудовых мигрантов.
При этом в отличие от своих оппонентов по будущей предвыборной гонке, Павел Грудинин не собирается проводить новогодние праздники в стране, главой которой он хотел бы стать. Вместо этого выдвиженец КПРФ отправится кататься на горных лыжах в Германию. Между прочим, он станет единственным, кто решил уехать из страны и провести праздники не в России. Например, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает за привычные и традиционные ценности и собирается встречать праздники дома с семьей.
Сама по себе фигура Грудинина вызывает недоумение. Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков отмечает, что бизнесмен совершенно не соответствует всем тем идеалам, которых придерживались коммунисты десятилетиями. Он замечает, что коммунист-олигарх это крайне странно и это не единственное, что настораживает в избраннике коммунистов.
Обычно все марксисты видят проблемы общества в социальном неравенстве, Грудинин же выступает против мигрантов и винит их в медленном росте экономики, хотя не гнушается использовать их труд для улучшения благосостояния.
Источник: https://news.rambler.ru/politics/38795509-grudinin-planiruet-vstretit-novyy-god-v-germanii/
Сам коммерсант является директором закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» и открыто заявляет, что уже стал миллиардером, благодаря тому, что сдает внаем земельные участки, а также занимается выращиванием земляники с использованием дешевой рабочей силы трудовых мигрантов.
При этом в отличие от своих оппонентов по будущей предвыборной гонке, Павел Грудинин не собирается проводить новогодние праздники в стране, главой которой он хотел бы стать. Вместо этого выдвиженец КПРФ отправится кататься на горных лыжах в Германию. Между прочим, он станет единственным, кто решил уехать из страны и провести праздники не в России. Например, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает за привычные и традиционные ценности и собирается встречать праздники дома с семьей.
Сама по себе фигура Грудинина вызывает недоумение. Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков отмечает, что бизнесмен совершенно не соответствует всем тем идеалам, которых придерживались коммунисты десятилетиями. Он замечает, что коммунист-олигарх это крайне странно и это не единственное, что настораживает в избраннике коммунистов.
Обычно все марксисты видят проблемы общества в социальном неравенстве, Грудинин же выступает против мигрантов и винит их в медленном росте экономики, хотя не гнушается использовать их труд для улучшения благосостояния.
Источник: https://news.rambler.ru/politics/38795509-grudinin-planiruet-vstretit-novyy-god-v-germanii/
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 19:00