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Влад Кадони показал в Instagram мрачную площадку "Дома-2"
Влад Кадони в своём микроблоге разместил фотоснимок, на котором запечатлена площадка популярного телешоу "Дом-2", выглядящая очень мрачно и пугающе.

В кадр попали здания, в которых проживают участники телестройки, деревья, утерявшие свою красоту с приходом зимы. Мрачности добавляет туман, решивший опуститься на территорию "Дома-2". В итоге картина представляется особенно жуткой.

Влад Кадони показал в Instagram мрачную площадку "Дома-2"

Кадони, как знают многие, начинал свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве мага, и даже участвовал в известном телешоу "Битва экстрасенсов". Теперь Влад занимается менее устрашающим делом, тем не менее старые увлечения дают о себе знать время от времени. Сам он уверяет, что с оккультными науками не закончил, просто взял передышку.
"Вроде площадка "ДОМа-2", а вроде план из фильма ужасов... без стакана не разберёшь", - подписал фотографию один из ведущих реалити-шоу.

В комментариях подписчики согласились с Владом, что кадр получился весьма впечатляющим, который наводит тревожные чувства.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:49
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