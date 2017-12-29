Влад Кадони показал в Instagram мрачную площадку "Дома-2"

"Вроде площадка "ДОМа-2", а вроде план из фильма ужасов... без стакана не разберёшь", - подписал фотографию один из ведущих реалити-шоу.

В кадр попали здания, в которых проживают участники телестройки, деревья, утерявшие свою красоту с приходом зимы. Мрачности добавляет туман, решивший опуститься на территорию "Дома-2". В итоге картина представляется особенно жуткой.Кадони, как знают многие, начинал свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве мага, и даже участвовал в известном телешоу "Битва экстрасенсов". Теперь Влад занимается менее устрашающим делом, тем не менее старые увлечения дают о себе знать время от времени. Сам он уверяет, что с оккультными науками не закончил, просто взял передышку.В комментариях подписчики согласились с Владом, что кадр получился весьма впечатляющим, который наводит тревожные чувства.