Алексей Чайчиц признался, что совсем ничего не чувствует к Лизе Триандафилиди

«Может быть, это волшебство периметра влияет. Сейчас мы с Лизой поставили рамки, потому что первоначально, когда мы сошлись, я ей дал свободу действий, и она пренебрегала этой свободой и делала все, что хотела", - написал в блоге Алексей.

Чайчиц признался, что ничего не чувствует к Триандафилиди, хоть и пытается укрепить отношения с ней. По словам проектного красавчика, у него нет даже влюблённости к бывшей возлюбленной Романа Гриценко. При этом проводить время вместе с этой собой парню очень приятно. Кроме того, добавил участник "Дома-2", в будущем что-то может поменяться в лучшую сторону.Алексей и Лиза на днях в третий раз возобновили свой роман. Белорусский силач снова простил смазливую грешницу без особого труда. Можно даже сказать, что Чайчиц согласился продолжить отношения с Триандафилиди, потому что она попросила, а ему почти всё равно.После третьего расставания с Триандафилиди Чайчиц ухаживал за Валерией Коваленко, однако импульсивная блондинка быстро разочаровала парня.