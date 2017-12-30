Компания «Главкосмос» получила контракт на запуск спутников OneWeb на ракетах «Союз»

Таким образом, на борту ракет-носителей «Союз» будут отправлять на орбиту Земли космические аппараты OneWeb. Для первых девяти пусков уже есть все договоренности, в рамках которых должно быть выведено в космос по 10 спутников на одной ракете. Далее планируется создавать крупные группирования из 32-36 устройств, которые будут размещать на борту российских ракет.Помимо того что компания «Главкосмос» ведет переговоры с «ArianeSpace» и «Starsem», представители дочернего предприятия смогли договориться о двух контрактах с представительством из Южной Кореи. Теперь на РН «Союз» также полетят спутники CAS500-1 и CAS500-2.