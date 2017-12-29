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Памела Андерсон познакомила сыновей со своим молодым бойфрендом
50-летняя Памела Андерсон познакомила своего бойфренда, который моложе ее на 17 лет, с сыновьями.
Памела Андерсон познакомила сыновей со своим молодым бойфрендом


50-летняя актриса и фотомодель Памела Андерсон уже более полугода встречается с Адилем Рами, французским футболистом, который младше ее на 17 лет.

До того, как Памела встретила молодого бойфренда, она была замужем 4 раза, но, как заявила сама актриса, гармоничные отношения она нашла только недавно.

Поэтому нет ничего удивительного, что через 9 месяцев после начала романа влюбленная пара решила отметить вместе Рождество. Кроме того, Памела изъявила желание познакомить Адиля со своими сыновьями.

По предварительным данным, 32-летний футболист хорошо поладил с 20-летними Диланом и Брэндоном.

Напомним, Памела Андерсон и Адиль Рами познакомились весной на Канском фестивале, после чего практически сразу стали жить вместе в доме спортсмена в Марселе. Пэм призналась, что разницы в возрасте не ощущает.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 22:20
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