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Мария Кохно и Илья Яббаров уже планируют завести детей
Мария Кохно и Илья Яббаров, которые больше не скрывают свои отношения, признались, что готовы не только пожениться, но и завести детей.

Молодые люди уже открыто говорят о своих планах на совместное будущее, которые кажутся весьма серьёзными. Впрочем, далеко не все фолловеры могут поверить в искренность слов новоиспечённой пары.

Мария Кохно и Илья Яббаров уже планируют завести детей

Зрители, давно наблюдающие не только за активными участниками реалити-шоу, но и за бывшими жителями телестройки, считают, что заявление Марии и Ильи кажется довольно странным, учитывая тот факт, что познакомились поближе телезвёзды только несколько дней назад. Это, напомним, случилось в рамках очередного проектного шоу, где Яббаров залез под платье своей будущей пассии.

Илья заявил, что именно Мария является идеальной для него девушкой, и прожить с ней в кругу совместных детей молодой человек хотел бы всю оставшуюся жизнь. Хейтеры возлюбленных, в свою очередь, и не думают сомневаться в том, что Яббаров и Кохно просто хотят вернуться на периметр.

До этого Мария встречалась с Дмитрием Дмитренко, возобновившим отношения с Ольгой Рапунцель, после чего за ней ухаживал какой-то предприниматель, но и с ним ничего не получилось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:12
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