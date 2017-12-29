Мария Кохно и Илья Яббаров уже планируют завести детей

Молодые люди уже открыто говорят о своих планах на совместное будущее, которые кажутся весьма серьёзными. Впрочем, далеко не все фолловеры могут поверить в искренность слов новоиспечённой пары.Зрители, давно наблюдающие не только за активными участниками реалити-шоу, но и за бывшими жителями телестройки, считают, что заявление Марии и Ильи кажется довольно странным, учитывая тот факт, что познакомились поближе телезвёзды только несколько дней назад. Это, напомним, случилось в рамках очередного проектного шоу, где Яббаров залез под платье своей будущей пассии.Илья заявил, что именно Мария является идеальной для него девушкой, и прожить с ней в кругу совместных детей молодой человек хотел бы всю оставшуюся жизнь. Хейтеры возлюбленных, в свою очередь, и не думают сомневаться в том, что Яббаров и Кохно просто хотят вернуться на периметр.До этого Мария встречалась с Дмитрием Дмитренко, возобновившим отношения с Ольгой Рапунцель, после чего за ней ухаживал какой-то предприниматель, но и с ним ничего не получилось.