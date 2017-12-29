Виктория Романец рассказала, что очень довольна пребыванием в Праге

Instagram бывшей участницы телевизионного проекта "Дом-2" начал обогащаться фотографиями и видео с чешской столицы, которая пришлась Виктории по вкусу. Кроме того, появляется много интересного материала в Stories.Так, из рассказов Романец интернет-пользователи, которые никогда не были в Праге, узнали про особенности местной кухни, которая телезвезде также очень понравилась. Виктория намеревается взять несколько порций с собой в Россию, чтобы там угостить своих друзей.Кроме того, поведала звезда скандальной телестройки про газовые фонари, установленные на улицах красивейшего европейского города. Они выполняют не только стандартную функцию освещения, но также отлично годятся в качестве обогревания людей, которым стало холодно в зимнюю пору во время прогулки.Подводя итоги своих впечатлений, Романец может однозначно сказать, что в Праге ей очень нравится, где отличная кухня, добродушное отношение к приезжим, да и цены очень даже радуют.