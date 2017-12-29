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Виктория Романец рассказала, что очень довольна пребыванием в Праге
Виктория Романец делится впечатлениями с поклонниками от Праги, куда прибыла на днях со своим супругом Антоном Гусевым.

Instagram бывшей участницы телевизионного проекта "Дом-2" начал обогащаться фотографиями и видео с чешской столицы, которая пришлась Виктории по вкусу. Кроме того, появляется много интересного материала в Stories.

Виктория Романец рассказала, что очень довольна пребыванием в Праге

Так, из рассказов Романец интернет-пользователи, которые никогда не были в Праге, узнали про особенности местной кухни, которая телезвезде также очень понравилась. Виктория намеревается взять несколько порций с собой в Россию, чтобы там угостить своих друзей.

Кроме того, поведала звезда скандальной телестройки про газовые фонари, установленные на улицах красивейшего европейского города. Они выполняют не только стандартную функцию освещения, но также отлично годятся в качестве обогревания людей, которым стало холодно в зимнюю пору во время прогулки.

Виктория Романец рассказала, что очень довольна пребыванием в Праге

Подводя итоги своих впечатлений, Романец может однозначно сказать, что в Праге ей очень нравится, где отличная кухня, добродушное отношение к приезжим, да и цены очень даже радуют.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:11
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