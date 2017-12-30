Появилась информация о новом телефоне Nokia 3310

Предыдущая модель Nokia 3310 предстала перед публикой в начале прошлого года в рамках мероприятия MWC. Тогда был презентован девайс, который способен принимать сигналы сети стандарта 2G. Позже новинку оснастили модулем 3G. Теперь появилась информация, что новая модификация получит поддержку технологии четвертого поколения.При этом от своих предшественников новая Nokia 3310 будет отличаться ОС YunOS. Стоит отметить, что новая операционная система предусматривает работу на базе смартфонов, поэтому можно ждать более производительной программной среды. При этом производителя такой шаг вынуждает на установку более мощного чипа и увеличенного объема ОЗУ.Что касается дисплея и камеры, то здесь все по-старому – 2,4-дюймовый дисплей и камера на 2 Мп.