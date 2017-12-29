Во время Рождества американка запечатлела на камеру паранормальное явление в виде привидения

Во время застолья все участники сделали много отличных роликов, где были показаны все моменты праздника, но после просмотра сюжета свидетельница заметила за своей спиной полупрозрачную фигуру, быстро скрывшуюся за дверью. Она была озадачена таким зрелищем и решила опубликовать ролик в сетях, а также показала его специалистам.На нем действительно видна человеческая фигура с головой, которая плывет по воздуху, а дальше растворяется в проеме. Многие пользователи после просмотра не сомневались, что это действительно был фантом, пришедший на праздник, но скептики склонные думать о сгустках пыли или оптической иллюзии.