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На поверхности Луны исследователи нашли огромный НЛО
Исследователю Джорджу Грэхэму во время просмотра снимков “Чанъэ-3” удалось найти огромный НЛО, расположившийся на поверхности Луны. Данный объект не напоминает людские аналоги, так что он может быть оставлен тут пришельцами, после чего видео было опубликовано в сетях.

Во время изучения материалов эксперт обратил внимание, что все детали корабля сохранили свою четкость и цвета даже без дополнительной обработки. Он сделал много аналогичных открытий, но каждый раз удивлен, что на поверхности спутника Земли и Марса можно найти следы пребывания внеземных существ.

На поверхности Луны исследователи нашли огромный НЛО


Пока исследователи только поражены, как китайские ученые не заметили НЛО, выделяющийся на фоне остального ландшафта планеты. Сотрудники NASA тоже уделили внимание просмотру информации своих коллег, но они предпочитают хранить молчание.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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