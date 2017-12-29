На поверхности Луны исследователи нашли огромный НЛО

Во время изучения материалов эксперт обратил внимание, что все детали корабля сохранили свою четкость и цвета даже без дополнительной обработки. Он сделал много аналогичных открытий, но каждый раз удивлен, что на поверхности спутника Земли и Марса можно найти следы пребывания внеземных существ.Пока исследователи только поражены, как китайские ученые не заметили НЛО, выделяющийся на фоне остального ландшафта планеты. Сотрудники NASA тоже уделили внимание просмотру информации своих коллег, но они предпочитают хранить молчание.