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Катя Жужа страдает из-за неумения разбираться в людях
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа призналась, что у неё напрочь отсутствует умение разбираться в людях, что уже ни один раз в жизни подводило её.

Кроме того, девушка является очень эмоциональным человеком, поэтому некоторые особо болезненные моменты она помнит годами. Так, она рассказала, что никак не может успокоиться после главного предательства в своей жизни, а просматривая старые фотографии, словно бы переживает всё с новой силой.

Катя Жужа страдает из-за неумения разбираться в людях

Катя не стала конкретно называть имя человека, который подставил её, тем не менее довольно красочно описала, как заблуждалась долгое время, не замечая того, что было на поверхности. Она удивляется, как могла столько времени обманываться, ведь теперь в глазах этого человека видит всю его сущность.

Хотя, признаётся Жужа, бывает такое время от времени, что начинает испытывать тоску по тем людям, которые когда-то были с ней рядом. Чтобы избавиться от этих ненужных чувств, девушка вспоминает о том, сколько зла они сделали ей в своё время, и это очень хорошо помогает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 17:44
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