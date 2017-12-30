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Пользователи обсуждают в Сети изображения Xiaomi Mi 7
Весной этого года должна быть представлена новая модификация компании Xiaomi - смартфон Mi 7. В сети Интернет пользователи начали активно обсуждать слитые снимки девайса.

Пользователи обсуждают в Сети изображения Xiaomi Mi 7


Недавно ресурс Sohu выложил в Сеть фото нового флагмана Xiaomi Mi 7. Это вызвало шквал обсуждений. Известно, что новое китайское устройство должно стать совершенно новым и не похожим на другие телефоны Xiaomi произведенные ранее.

По словам инсайдеров, на передней части корпуса расположится большой дисплей, который займет практически все свободное пространство. В самом верху будет установлен датчик фронтальной камеры, а также сканер лица пользователя. Весь корпус новинки будет сделан из стекла, что позволит установить беспроводной модуль зарядки. Также производитель собирается внедрить в аппаратную основу топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.

Стоит отметить, что некоторые юзеры заметили на снимках детали, которые не характерны для телефонов Xiaomi. Это натолкнуло их на мысль о том, что это ненастоящие фото.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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