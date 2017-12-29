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В Индии неизвестный науке криптид после нападения на овец пожирает их внутренности
Индийские журналисты получили много сообщений от местных жителей, испуганных появлением неизвестного науке криптида. Это существо после нападения на овец пожирает их внутренности, не трогая их тушки.

Фермеры отлично знают последствия нападения тигра или другого хищника, но эти события просто не поддаются логическому объяснению. Несколько инцидентов произошло в штате Орисса, когда люди нашли трупы домашних животных, разрезанных, будто хирургическим скальпелем.

В Индии неизвестный науке криптид после нападения на овец пожирает их внутренности


Полиция пока занимается расследованием, но не имеет достаточно улик, чтобы найти виновника убийств. Пока официальной версией остаются дикие животные, а пострадавшим лицам будет выдана компенсация. Охотники пытаются найти неуловимого монстра, обладающего большой силой, а также склонны думать, что он появляется из параллельного мира. Уфологи сразу отметили, что нападения могут быть связаны с пришельцами, но почему они решили выбрать эту страну - осталось загадкой.

В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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