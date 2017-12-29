Ученые: Активность и веселье позволят сохранить в Новый год фигуру

Нужно настроиться на частые активные прогулки на свежем воздухе. Хорошо в утреннее время осуществлять пробежки. Следует быть активным на новогодней вечеринке, больше танцевать, двигаться. Можно в новогодние каникулы подумать про активный отпуск, поехать на лыжный курорт, сходить на каток. Важно продумать режим дня на праздники. Не стоит нарушать привычку раннего подъёма, чтобы сохранить жизненный темп. Здоровый сон является отличным помощником для сохранения стройности. Ложиться спать нужно не особо поздно. Важно отдыхать на протяжении дня.Требуется в течение дня больше пить воды. Это быстро избавит от шлаков в человеческом организме. Жидкость ускоряет обмен веществ, при этом, не позволяя калориям задерживаться в организме.