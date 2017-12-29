Apple может снизить стоимость iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus

Подобные идеи были выложены в виде статьи на сайте ресурса DigiTimes, специалисты которого знакомы со многими поставщиками разных производственных брендов. В конечно счете эти сообщения вызвали резонанс в средствах массовой информации.В целом отмечается, что сейчас наблюдается заметный спад в популярности смартфонов iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. В свою очередь в Apple этого не особо то и ждали. Теперь же на этом фоне закономерным будет снижение цен на модели данных флагманов. Считается, что ценник будет на 50 долларов ниже обычного, хотя возможно еще ниже.Скорее всего, что цены начнут падать уже в следующем году, а об этом в «яблочной» корпорации сообщат весной. В этом время компания обычно рассказывает новости о будущих новинках.