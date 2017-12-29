Компания QNET презентовала новую косметическую серию Elixa

Косметическая серия Elixa не имеет аналогов в мире: формулы разработаны и протестированы в сингапурской лаборатории компании QNEТ, оснащенной по последнему слову науки и техники. В состав косметики Elixa входят исключительно натуральные компоненты, скомбинированные на основе инновационных разработок. Такой подход высоко оценили косметологи, ведь в формуле кремов, тоников и гелей нет вредных парабенов и силиконов, а в качестве консерванта использованы действенные фитоэкстракты и эфирные масла, обеспечивающие ароматерапевтический эффект.В дневном и ночном креме Elixa присутствуют и пептиды — низкомолекулярные вещества, оказывающие омолаживающий эффект. Дневной крем защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета и агрессии извне, а ночной уход снимает стресс с кожи. Как отмечают эксперты, косметическая линия является гипоаллергенной и показана к применению в любом возрасте. В серию Elixa входит четыре средства:– очищающий гель Elixa Cleanser,– успокаивающий тоник Elixa Toner,– увлажняющий дневной крем Elixa Day Cream,– ночной крем Elixa Night Cream.Дерматологи отмечают ароматерапевтический эффект серии Elixa: косметика не только ухаживает за кожей, но и гармонизирует эмоциональный фон. Эфирное масло сандала, входящее в состав кремов, обладает противовоспалительным действием, экстракт герани оптимизирует работу лимфатической системы, иланг-иланг регулирует работу сальных желез, экстракт ромашки снимает раздражение, масло мандарина стимулирует кровообращение и выводит токсины, экстракт ванили омолаживает и разглаживает, а экстракт алоэ-вера глубоко увлажняет кожу.С декабря 2017 года серия Elixa доступна для заказа на территории России.