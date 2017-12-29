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Компания QNET презентовала новую косметическую серию Elixa
Компания QNET презентовала новую косметическую серию Elixa

Международный холдинг QNET осенью 2017 года вывел на рынок свою инновационную линейку продуктов по уходу за кожей лица и тела. Как отмечает официальный пресс-релиз, серия Elixa обеспечивает комплексный уход за кожей, начиная от очищающего геля и заканчивая ночным кремом.

Косметическая серия Elixa не имеет аналогов в мире: формулы разработаны и протестированы в сингапурской лаборатории компании QNEТ, оснащенной по последнему слову науки и техники. В состав косметики Elixa входят исключительно натуральные компоненты, скомбинированные на основе инновационных разработок. Такой подход высоко оценили косметологи, ведь в формуле кремов, тоников и гелей нет вредных парабенов и силиконов, а в качестве консерванта использованы действенные фитоэкстракты и эфирные масла, обеспечивающие ароматерапевтический эффект.
Компания QNET презентовала новую косметическую серию Elixa

В дневном и ночном креме Elixa присутствуют и пептиды — низкомолекулярные вещества, оказывающие омолаживающий эффект. Дневной крем защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета и агрессии извне, а ночной уход снимает стресс с кожи. Как отмечают эксперты, косметическая линия является гипоаллергенной и показана к применению в любом возрасте. В серию Elixa входит четыре средства:
– очищающий гель Elixa Cleanser,
– успокаивающий тоник Elixa Toner,
– увлажняющий дневной крем Elixa Day Cream,
– ночной крем Elixa Night Cream.
Компания QNET презентовала новую косметическую серию Elixa

Дерматологи отмечают ароматерапевтический эффект серии Elixa: косметика не только ухаживает за кожей, но и гармонизирует эмоциональный фон. Эфирное масло сандала, входящее в состав кремов, обладает противовоспалительным действием, экстракт герани оптимизирует работу лимфатической системы, иланг-иланг регулирует работу сальных желез, экстракт ромашки снимает раздражение, масло мандарина стимулирует кровообращение и выводит токсины, экстракт ванили омолаживает и разглаживает, а экстракт алоэ-вера глубоко увлажняет кожу.

С декабря 2017 года серия Elixa доступна для заказа на территории России.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:17
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