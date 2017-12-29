Аномальные небесные явления не связаны с запуском ракет – Исследователи

Сентябрьские события в России сразу списали на “Тополь-М”, после чего начали говорить о других аналогах. Американцы наблюдали за странными облаками в небе, однако власти даже не затронули данную тему, потому что раньше военные никогда не замечали столь фантастического зрелища. Также в 30-х годах канадцы описали полет загадочного объекта, напоминающего ракету, хотя тогда космических технологий не существовало.Эксперты советуют обратить внимание на древние фрески в югославских монастырях, где художники запечатлели аналогичные образы. Они воспринимали их, как божественные знаки, хотя многие из аппаратов явно напоминают внеземные корабли пришельцев.