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Анна Седокова смогла приручить взрослого тигра
Анна Седокова смогла приручить взрослого тигра. Это случилось в ходе съемок программы, которая именуется как "Вокруг света во время декрета". Певица соответствующий пост разместила в рамках очередного микроблога непосредственно в популярной соцсети Instagram.

Анна Седокова смогла приручить взрослого тигра

Анной Седоковой потенциальным своим фанатам был продемонстрирован снимок, на котором можно увидеть тигра с прикрытыми глазами. Создаётся такое ощущение, что полосатый хищник мирно дремлет. В это время звезда позирует на видеокамеру, облокотившись на зверя двумя руками. При этом с лица Анны Седоковой не сходит улыбка. По всей видимости, она почувствовала себя на этом кадре настоящей укротительницей хищника.

Многие фолловеры были воодушевлены снимком, назвали этот кадр восхитительным. Некоторые спрашивали, не Таиланд ли это? Другие интересовались, чем обкалывают данное бедное животное, чтобы его успокоить. Также фолловеры отметили шикарную улыбку Анны.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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