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Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своем отношении к Деду Морозу
Ведущая в преддверии новогодних праздников поделилась с поклонниками мнением, по поводу своего отношения к Деду Морозу Анфиса Чехова также упомянула о своем детстве.

Звезда честно призналась, что перестала верить в сказочного героя благодаря своей матери, которая честно говорила, что к ним в дом придет артист в таком костюме и принесет подарки. Анфиса Чехова нормально восприняла такие новости в отличие от своих подруг, долго плакавших в подушку. Затем одна из них рассказала о коробке, оставленной в шкафу, где были найдены новогодние сюрпризы.

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своем отношении к Деду Морозу


Знаменитость тоже решила попробовать получить аналог от волшебника, но затем потеряла веру в чудеса и стала его недолюбливать. Сейчас ее 5-летний наследник тоже прекрасно просвещен в детском саду, а подписчики отметила, что они тоже догадывались, кто может выступать в такой роли. Все похвалили ведущую за искренность, пожелав ей отличных праздников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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