В Google остановили продажи планшета Pixel C
В корпорации Google прекратили реализацию планшета Pixel C. Теперь планшет двухлетней давности в официальном магазине компании продаваться не будет.
В Google отметили, что несмотря на это решение старые устройства, которыми пользуются люди будут получать обновления. Возможно, что девайс получит обновление в виде операционной системы Android 8.0. Этим уведомлением в руководстве компании решили успокоить пользователей Pixel C.
Как бы там ни было, но также разработчики напомнили об уже поступившем на рынок планшете Google Pixelbook. Новинка интересна тем, что является устройством 2 в 1, то есть планшетом и ноутбуком одновременно. Благодаря производительному процессору пользователь сможет продуктивно с ним работать.
В целом Pixel C был довольно неплохим девайсом, если не учитывать некоторые технические недочеты, а также проблемы с совместимостью приложений и ОС. Теперь же Google попытается сосредоточить усилия на создании своей операционной системы Chrome OS.
В Google отметили, что несмотря на это решение старые устройства, которыми пользуются люди будут получать обновления. Возможно, что девайс получит обновление в виде операционной системы Android 8.0. Этим уведомлением в руководстве компании решили успокоить пользователей Pixel C.
Как бы там ни было, но также разработчики напомнили об уже поступившем на рынок планшете Google Pixelbook. Новинка интересна тем, что является устройством 2 в 1, то есть планшетом и ноутбуком одновременно. Благодаря производительному процессору пользователь сможет продуктивно с ним работать.
В целом Pixel C был довольно неплохим девайсом, если не учитывать некоторые технические недочеты, а также проблемы с совместимостью приложений и ОС. Теперь же Google попытается сосредоточить усилия на создании своей операционной системы Chrome OS.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:20