В Google остановили продажи планшета Pixel C

В Google отметили, что несмотря на это решение старые устройства, которыми пользуются люди будут получать обновления. Возможно, что девайс получит обновление в виде операционной системы Android 8.0. Этим уведомлением в руководстве компании решили успокоить пользователей Pixel C.Как бы там ни было, но также разработчики напомнили об уже поступившем на рынок планшете Google Pixelbook. Новинка интересна тем, что является устройством 2 в 1, то есть планшетом и ноутбуком одновременно. Благодаря производительному процессору пользователь сможет продуктивно с ним работать.В целом Pixel C был довольно неплохим девайсом, если не учитывать некоторые технические недочеты, а также проблемы с совместимостью приложений и ОС. Теперь же Google попытается сосредоточить усилия на создании своей операционной системы Chrome OS.