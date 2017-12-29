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Стресс может вызвать инфаркт или смерть у женщин с больным сердцем
Ученые заявили, что стресс опасен для женщин с больным сердцем – постоянное напряжение может вызвать инфаркт или даже смерть.
Стресс может вызвать инфаркт или смерть у женщин с больным сердцем


После проведенных исследований ученые из Университета Эмори выяснили, что стресс опасен для здоровья женщин, имеющих проблемы с сердцем. Напряжение в постоянном режиме может вызвать инфаркт или преждевременную смерть.

Когда происходит, стресс, у женщины наблюдается усиленный отток крови.

Исследователи провели наблюдения за 678 добровольцами в возрасте до 63 лет, у каждого из которых имеется заболевание сердечно-сосудистой системы. В ходе замеров частоты сокращения сосудов ученые попросили женщин произнести речь – выступление на публике стало причиной ухудшения состояния респондентов.

Специалисты рекомендуют пациентам для укрепления организма выполнять физические упражнения и применять техники релаксации.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 20:30
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