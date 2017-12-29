Во втором квартале появится новый фургон Hyundai H-1 в России

В России обновлённая версия фургона Hyundai H-1 появится в продаже с переработанной головной оптикой и задними фонарями, с иной решёткой радиатора и усовершенствованной шумоизоляцией. Также на российском рынке будет доступна модификация Hyundai H-1 Urban, рассчитанная на 9 мест.В моторную гамму фургона Hyundai H-1 входит дизельный силовой агрегат объёмом 2,5 литра, генерирующий 140 лошадиных сил и газовый двигатель LPi ёмкостью 2,4 литра производительностью 159 лошадиных сил. Автомобиль будет предложен с полноприводной системой и с задним приводом.В России актуальная генерация фургона Hyundai H-1 доступна с дизельными двигателями мощностью 116 и 170 лошадиных сил. Машина предлагается по цене от 1 969 000 рублей.