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Екатерина Варнава ответила недоброжелателям по поводу критики своего внешнего вида
Ведущая в последнее время часто подвергается критике из-за своего внешнего вида, но сейчас она решила ответить своим недоброжелателям. Екатерина Варнава опубликовала в Instagram пост, в котором шутливо прокомментировала обвинения.

Многие лица писали, что звезда стала слишком худой и напоминает своей фигурой мужчину, а также сильно переживали за ее здоровье. Артистка юмористически отметила, что она действительно может напоминать представителя сильного пола, однако не жалуется на недуги и является самым счастливым человеком на свете. Затем Екатерина Варнава упомянула, что она всех любит и поздравила наступающими праздниками.

Екатерина Варнава ответила недоброжелателям по поводу критики своего внешнего вида


Подписчикам понравилась последняя часть сообщения, так что они были в восторге от иронии своего кумира. Люди отметили, что могут постоянно черпать позитив у знаменитости, умеющей культурно отослать врагов, куда требуется. Пользователи сетей назвали свою любимицу красавицей и идеальной женщиной, после чего посоветовали не обращать внимания на такие выпады в свой адрес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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