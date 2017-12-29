Ученые: Окаменевшие деревья, найденные в Антарктиде доказывают существование Великого потопа

На Земле в прошлом многие виды вымерли. Самой актуальной версией являются парниковые газы, появившиеся вследствие извержения вулканов. Тогда произошло повышение температуры на планете, что привело к процессу окисления океанов. Другие эксперты считают, что виной этому является Великий потоп, который упоминается в Библии. Об этом свидетельствуют окаменелые леса Антарктиды. Имеются также те люди, которые сомневается, что обнаруженные представители флоры говорят про библейское событие.Возраст деревьев составляет около 280 000 000 лет. Это говорит о том, что они существовали раньше описанных в Библии событий. Согласно предположениям, лес был погребен под вулканический пепел, который позволил ему сохраниться хорошо до клеточного уровня.