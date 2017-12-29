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Интернет-пользователи считают, что Виктория Боня зарабатывает рекламой дорогих машин
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Виктория Боня после развода с миллионером Алексом Смерфитом пытается сама себе зарабатывать на безбедную жизнь.

Отправившись в вечно жаркий Дубай, 38-летняя знаменитость чуть ли не каждый день публикует фотоснимки с элитными автомобилями стоимостью в миллионы рублей. Этот факт заинтересовал подписчиков, которые решили, что Виктория сотрудничает с компанией по аренде машин, рекламируя дорогие "ласточки".

Интернет-пользователи считают, что Виктория Боня зарабатывает рекламой дорогих машин

Надо сказать, что из звезд телепроекта "Дом-2" Виктория не является первооткрывателем в этом деле, поскольку ранее таким способом уже зарабатывали Элина Камирен, Виктория Романец и Евгения Феофилактова.

Кстати, про коллег Бони по телестройке ходили активно слухи об их причастности к бизнесу эскорт-услуг, однако подтверждения этому не нашлось. Хейтеры тем временем поспешили и Викторию обвинить в подобном виде деятельности, чем разозлили сторонников знаменитости, вставших на защиту её чести и достоинства.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:35
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