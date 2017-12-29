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Ракета-носитель Falcon Heavy установлена на стартовой площадке
Компания SpaceX уже установила свою сверхтяжелую ракету Falcon Heavy на стартовый стол. Известно, что стартовать она будет с исторической площадки LC-39A Космического центра им. Джона Кеннеди, откуда состоялся первый запуск ракеты Saturn 5 в рамках лунной миссии.

Ракета-носитель Falcon Heavy установлена на стартовой площадке


Перед тем как ракета будет выведена в космос, инженеры проведут тщательное исследование работы двигателей в рамках огневых испытаний. Интересно, что Илон Маск решил разместить под обтекателем Falcon Heavy свой автомобиль модели Tesla Roadster. Ожидается, что она отправится по направлению к Марсу, но ни о какой посадке на Красную планету речь не идет.

В целом стоит отметить, что когда Falcon Heavy будет запущена, она станет самой мощной ракетой в мире и даже Delta IV Heavy не сможет с ней тягаться. Тем не менее, Илон Маску почти уверен в том, что первый пуск ракеты обернется неудачей, поскольку присутствует слишком много возможных факторов. В частности стоит выделить 27 ракетных двигателей Merlin, которые следует одновременно запустить.

Цена одного полета Falcon Heavy составит 90 млн. долларов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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