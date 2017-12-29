На поверхности Луны замечен “Тысячелетний сокол” – Уфологи

Раньше аналог был замечен исследователями на Красной планете, после чего они сообщили, что он напоминает огромный внеземной корабль пришельцев, потерпевший аварию. Также было отмечено, что он имеет идеальные формы. Сейчас найденная конструкция могла быть создана в глубокой древности.Здесь заметны впадины, оставленные ветром и влагой, но визуально объект похож на НЛО, оказавшимся в кратере спутника по непонятной причине. Уфолог Скотт Уоринг уверен, что эти конструкции гуманоидов могут быть разведчиками, пролетающими в Солнечной системе, а также принадлежат одной цивилизации.