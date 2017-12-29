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Анфиса Чехова сравнила своих «вооруженных» серьёзных сыновей с Терминатором
Сорокалетняя Анфиса Чехова своих "вооруженных" сыновей сравнила с Терминатором. Такого рода пост известной телеведущей был размещён в рамках микроблога в популярной соцсети Instagram.

Анфиса Чехова сравнила своих «вооруженных» серьёзных сыновей с Терминатором

Анфиса Чехова продемонстрировала своим потенциальным фанатам фотографию, на которой сыновья знаменитости стоят с серьезными, грозными выражениями лиц - спина к спине. Ребята при этом в руках держат ружье, а также пистолет. В свою очередь сцена навеивает мысли про известную киноленту "Терминатор". В данном случае на это указывает также комментарии звезды, в которых Чехова называет своих сыновей маленькими кахетинскими «Айл Би Бэками». Именно данная фраза в фильме часто произносится героем.

По этому фото пользователи сети выдвинули свои мнения. Они назвали детей Анфисы бригадой, а также героями девяностых. Маме предложили расслабиться, так как она находится под надежной защитой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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