Анфиса Чехова сравнила своих «вооруженных» серьёзных сыновей с Терминатором

Анфиса Чехова продемонстрировала своим потенциальным фанатам фотографию, на которой сыновья знаменитости стоят с серьезными, грозными выражениями лиц - спина к спине. Ребята при этом в руках держат ружье, а также пистолет. В свою очередь сцена навеивает мысли про известную киноленту "Терминатор". В данном случае на это указывает также комментарии звезды, в которых Чехова называет своих сыновей маленькими кахетинскими «Айл Би Бэками». Именно данная фраза в фильме часто произносится героем.По этому фото пользователи сети выдвинули свои мнения. Они назвали детей Анфисы бригадой, а также героями девяностых. Маме предложили расслабиться, так как она находится под надежной защитой.