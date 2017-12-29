Влад Кадони признался, что хотел стать директором школы и сделать столовую бесплатной

О своих детских мечтах телеведущий решил рассказать в связи с грядущим Новым годом. В Instargam экстрасенс стал вспоминать, о чём мечтал в новогоднюю ночь. Как оказалось, все мечты, загаданные в это время Владом, всегда сбывались, если не считать одной. Кадони так и не смог стать директором школы и сделать бесплатной столовую.Поклонники Кадони пошутили, отметив, что в школьные годы у него ещё не было способностей колдуна, это и помешало ему стать директором школы, а если бы он загадал то же желание в этот Новый год, то оно бы точно исполнилось.Маг же предположил, что занять главный кабинет учебного заведения ему не удалось, так как его прошение не было достаточно сильным. Кадони также поинтересовался, что подписчики хотят получить от вселенной в этот Новый год.Ранее Кадони признался, что после отпуска какое-то время вёл "Дом-2" в шапке, потому что поспорил с коллегой Андреем Черкасовым. Кроме того, по регламенту пари, Влад должен был ходить в головном уборе месяц, но не смог.