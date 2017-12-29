Ученые из Швеции обнаружили «регистратор лишнего веса» в организме

Шведские исследователи раскрыли особенности регулирования организмом собственного веса. Как оказалось, человеческое тело ведет своеобразное фиксирование веса и определяет «лишние» килограммы.Об этом ведется речь в статье биологов Гётеборгского университета. Вес человека регулируется согласно «заложенной» в нем природой программе.Как объясняют исследователи, организм сигнализирует мозговым клеткам о лишних «накоплениях» жировых веществ. Соответственно с этим природа сама регулирует вес человека, сокращая потребность в потреблении пищи. Лишний вес «регистрируется» в костных тканях организма, которые и подают сигнал об увеличении нагрузки на них.Пока ученые только заявили о существовании такого рода процесса фиксации и регулирования, дальнейшие же исследования помогут использовать научные данные для борьбы с лишним весом.