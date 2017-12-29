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Ученые из Швеции обнаружили «регистратор лишнего веса» в организме
Ученые из Швеции обнаружили природный «регистратор лишнего веса» в организме человека.

Шведские исследователи раскрыли особенности регулирования организмом собственного веса. Как оказалось, человеческое тело ведет своеобразное фиксирование веса и определяет «лишние» килограммы.

Об этом ведется речь в статье биологов Гётеборгского университета. Вес человека регулируется согласно «заложенной» в нем природой программе.

Как объясняют исследователи, организм сигнализирует мозговым клеткам о лишних «накоплениях» жировых веществ. Соответственно с этим природа сама регулирует вес человека, сокращая потребность в потреблении пищи. Лишний вес «регистрируется» в костных тканях организма, которые и подают сигнал об увеличении нагрузки на них.
Ученые из Швеции обнаружили «регистратор лишнего веса» в организме

Пока ученые только заявили о существовании такого рода процесса фиксации и регулирования, дальнейшие же исследования помогут использовать научные данные для борьбы с лишним весом.
Наука
Добавил: kostiantyn Сегодня, 18:20
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