Уникальные фигурки из кофейной пены создает житель Тайваня

Мужчина, проживающий в Тайване, создает уникальные фигурки из пены натурального кофе «латте».Житель Тайваня по имени Чанг занимается созданием уникальных 3D-фигурок из пены натурального кофе. С его слов, он применяет исключительно «латте».Недавно умелец опубликовал снимок созданного из кофейной пены таракана, для которого он использовал специальный насос, накачивающий пену, наполняя фигурку воздухом. Из-за этого таракан приобрел трехмерное изображение.Мужчина сообщил, что может создавать любые фигуры – от дрожащего щенка до разгневанного Дональда Трампа. Одну композицию он создает примерно за 30 минут.Особое значение имеет качество кофе – если сделать напиток из посредственного сырья, то фигурка может развалиться или не примет нужную форму.Чанг и его коллеги-баристы публикуют на странице в Facebook десятки видеороликов, в которых показано, как создаются уникальные фигурки известных личностей и животных.