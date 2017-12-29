АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Уникальные фигурки из кофейной пены создает житель Тайваня
Мужчина, проживающий в Тайване, создает уникальные фигурки из пены натурального кофе «латте».
Уникальные фигурки из кофейной пены создает житель Тайваня


Житель Тайваня по имени Чанг занимается созданием уникальных 3D-фигурок из пены натурального кофе. С его слов, он применяет исключительно «латте».

Недавно умелец опубликовал снимок созданного из кофейной пены таракана, для которого он использовал специальный насос, накачивающий пену, наполняя фигурку воздухом. Из-за этого таракан приобрел трехмерное изображение.

Мужчина сообщил, что может создавать любые фигуры – от дрожащего щенка до разгневанного Дональда Трампа. Одну композицию он создает примерно за 30 минут.

Уникальные фигурки из кофейной пены создает житель Тайваня


Особое значение имеет качество кофе – если сделать напиток из посредственного сырья, то фигурка может развалиться или не примет нужную форму.

Чанг и его коллеги-баристы публикуют на странице в Facebook десятки видеороликов, в которых показано, как создаются уникальные фигурки известных личностей и животных.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости