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Катя Жужа после ухода из "Дома-2" собирается стать бизнесвумен
Катя Жужа, которая покинула на днях место ведущей телешоу "Дом-2", планирует открыть собственное дело и развить его.

Работа в популярном реалити-шоу отнимала у Жужи много время, а на семью оставалось мало, соответственно. Это не очень нравилось её возлюбленному, который настоял отказаться от этой работы.

Катя Жужа после ухода из "Дома-2" собирается стать бизнесвумен

"У меня появился любимый человек. Я хочу нормальную семью, а не так, чтобы мужчина ждал меня месяцами из командировки. Когда мой высказал пару раз недовольство, я приняла решение уйти", - рассказала Катя.

Девушка добавила, что это решение далось ей без особых усилий, ведь она и сама понимает, что семья намного важнее, чем карьера. Теперь у Кати появилось больше времени на своего любимого парня и дочку.

Также телезвезда поведала, что планирует открыть собственное дело, о чём уже беседовала со своим молодым человеком. Роль бизнесвумен представляется Кате весьма заманчивой и перспективной.

Стоит сказать, что поклонники Жужи пока не знают, кем является её таинственный возлюбленный, которого она тщательно скрывает и, судя по всему, пока не планирует знакомить с публикой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:03
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