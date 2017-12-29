Катя Жужа после ухода из "Дома-2" собирается стать бизнесвумен

"У меня появился любимый человек. Я хочу нормальную семью, а не так, чтобы мужчина ждал меня месяцами из командировки. Когда мой высказал пару раз недовольство, я приняла решение уйти", - рассказала Катя.

Работа в популярном реалити-шоу отнимала у Жужи много время, а на семью оставалось мало, соответственно. Это не очень нравилось её возлюбленному, который настоял отказаться от этой работы.Девушка добавила, что это решение далось ей без особых усилий, ведь она и сама понимает, что семья намного важнее, чем карьера. Теперь у Кати появилось больше времени на своего любимого парня и дочку.Также телезвезда поведала, что планирует открыть собственное дело, о чём уже беседовала со своим молодым человеком. Роль бизнесвумен представляется Кате весьма заманчивой и перспективной.Стоит сказать, что поклонники Жужи пока не знают, кем является её таинственный возлюбленный, которого она тщательно скрывает и, судя по всему, пока не планирует знакомить с публикой.