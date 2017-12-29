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Эвелина Бледанс прокомментировала слухи о ее личной жизни после развода
Эвелина Бледанс в этом году развелась со своим мужем Александром Семиным. После расставания бывшие супруги сохранили теплые отношения, при этом вместе воспитывают сына Семена. В интервью артистка поведала, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Эвелина Бледанс прокомментировала слухи о ее личной жизни после развода

Бледанс заявила, что СМИ пишут про ее новые отношения, про то, что она выходит замуж и хочет еще одного ребенка. Однако артистка сообщила, что пока никаких мужчин в ее жизни нет. Этот год принес актрисе много разочарований и проблем, однако он заканчивается позитивно.

Эвелина из тех людей, которые во всем стараются находить плюсы, а насчет еще одного ребенка она ничего не планирует. Артистка признается, что развод ей дался нелегко, однако поддержка родных людей помогла пережить то трудное время.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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