Эвелина Бледанс прокомментировала слухи о ее личной жизни после развода
Эвелина Бледанс в этом году развелась со своим мужем Александром Семиным. После расставания бывшие супруги сохранили теплые отношения, при этом вместе воспитывают сына Семена. В интервью артистка поведала, что сейчас происходит в ее личной жизни.
Бледанс заявила, что СМИ пишут про ее новые отношения, про то, что она выходит замуж и хочет еще одного ребенка. Однако артистка сообщила, что пока никаких мужчин в ее жизни нет. Этот год принес актрисе много разочарований и проблем, однако он заканчивается позитивно.
Эвелина из тех людей, которые во всем стараются находить плюсы, а насчет еще одного ребенка она ничего не планирует. Артистка признается, что развод ей дался нелегко, однако поддержка родных людей помогла пережить то трудное время.
Бледанс заявила, что СМИ пишут про ее новые отношения, про то, что она выходит замуж и хочет еще одного ребенка. Однако артистка сообщила, что пока никаких мужчин в ее жизни нет. Этот год принес актрисе много разочарований и проблем, однако он заканчивается позитивно.
Эвелина из тех людей, которые во всем стараются находить плюсы, а насчет еще одного ребенка она ничего не планирует. Артистка признается, что развод ей дался нелегко, однако поддержка родных людей помогла пережить то трудное время.