Эвелина Бледанс прокомментировала слухи о ее личной жизни после развода

Бледанс заявила, что СМИ пишут про ее новые отношения, про то, что она выходит замуж и хочет еще одного ребенка. Однако артистка сообщила, что пока никаких мужчин в ее жизни нет. Этот год принес актрисе много разочарований и проблем, однако он заканчивается позитивно.Эвелина из тех людей, которые во всем стараются находить плюсы, а насчет еще одного ребенка она ничего не планирует. Артистка признается, что развод ей дался нелегко, однако поддержка родных людей помогла пережить то трудное время.