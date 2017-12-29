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В киевском аэропорту задержан рейс из-за «лишнего» кота у пассажира
В киевском аэропорту задержали рейс из-за «лишнего» кота у пассажира.

В Киевском аэропорту на два часа задержали рейс в столицу Турции Анкару. Как оказалось, причиной этому стал кот одного из пассажиров, который был лишним.

Правила перевозки животных в Украине не запрещают транспортировку домашнего любимца, однако ограничивает количество четверолапых. В этом случае один кот оказался лишним, так как превышал установленный лимит.

По сообщениям СМИ, целых два часа были потрачены на решение вопроса о перевозке животного. Перевозить на борту самолета можно до шести животных, один единственный кот, превышавший лимит, смог задержать целый самолет, шутят в комментариях к произошедшему. Известно, что при решении вопроса не обошлось и без привлечения полиции.
В киевском аэропорту задержан рейс из-за «лишнего» кота у пассажира

Сведений о том, допустили ли пушистого пассажира на самолет, нет, пресс-служба сообщила только о том, что самолет смог вылететь после продолжительной задержки.
Происшествия
Добавил: kostiantyn Сегодня, 18:10
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