Юлия Савичева рассказала поклонникам о своей диете для восстановления после родов

Савичева сказала, что на праздники хочется всё и сразу и она думает, что ее советы помогут привести себя в норму после Нового года. Во-первых, надо отказаться от сладкого и мучного. Певица поведала, что на её праздничном столе будут яйца, рыба, курица и мясо без соусов и сливочного масла.Овощи можно есть в любом виде, только надо исключить картофель и свеклу. На гарнир артистка использует булгур, хлопья, рис и гречку. Фрукты Юлия ест практически все, кроме бананов, хурмы и винограда. Молочные продукты должны быть с жирностью не больше 1,5%. Основной пункт - употребление большого количества воды, при этом много двигаться.