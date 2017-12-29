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Юлия Савичева рассказала поклонникам о своей диете для восстановления после родов
Юлия Савичева поведала, как возвращает форму после недавних родов. Фанаты артистки сознались, что после рождения ребенка она очень похорошела. Исполнительница песен в рамках Instagram рассказала, что стала есть более сбалансированную пищу.

Юлия Савичева рассказала поклонникам о своей диете для восстановления после родов

Савичева сказала, что на праздники хочется всё и сразу и она думает, что ее советы помогут привести себя в норму после Нового года. Во-первых, надо отказаться от сладкого и мучного. Певица поведала, что на её праздничном столе будут яйца, рыба, курица и мясо без соусов и сливочного масла.

Овощи можно есть в любом виде, только надо исключить картофель и свеклу. На гарнир артистка использует булгур, хлопья, рис и гречку. Фрукты Юлия ест практически все, кроме бананов, хурмы и винограда. Молочные продукты должны быть с жирностью не больше 1,5%. Основной пункт - употребление большого количества воды, при этом много двигаться.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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