Татьяна Африкантова и Роман Капаклы стали друзьями

Кроме того, телезвезда пообещала больше никогда не говорить ничего, что может не понравиться Капаклы. Проектный атлет с радостью принял слова раскаяния от матери Марины и немного пообщался с женщиной в домашней обстановке.При этом Татьяна Владимировна надеется, что теперь Роман будет считать её своим другой, а парень, в свою очередь, совсем не против этого. Скандальная брюнетка также добавила, что не станет препятствовать Марине, желающей и дальше состоять в отношениях с юным силачом из реалити-шоу. Ранее родительница Марины назвала Романа альфонсом и предположила, что у качка проблемы с потенцией из-за вредного спортивного питания.Роман Капаклы стал возлюбленным Марины Африкантовой после скандального расставания рейтинговой блондинки с Андреем Чуевым, едва не ставшим её законным супругом. Как известно, девушка договорилась покинуть "Дом-2" вместе с ним и ещё некоторыми коллегами по периметру, однако в последний момент передумала.