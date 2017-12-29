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Татьяна Африкантова и Роман Капаклы стали друзьями
Татьяна Африкантова, которая никак не могла долгое время принять жениха своей дочери Романа Капаклы, в связи с чем не единожды оскорбляла и молодого человека, и его родных, извинилась пред ним за колкие высказывания.

Кроме того, телезвезда пообещала больше никогда не говорить ничего, что может не понравиться Капаклы. Проектный атлет с радостью принял слова раскаяния от матери Марины и немного пообщался с женщиной в домашней обстановке.

Татьяна Африкантова и Роман Капаклы стали друзьями

При этом Татьяна Владимировна надеется, что теперь Роман будет считать её своим другой, а парень, в свою очередь, совсем не против этого. Скандальная брюнетка также добавила, что не станет препятствовать Марине, желающей и дальше состоять в отношениях с юным силачом из реалити-шоу. Ранее родительница Марины назвала Романа альфонсом и предположила, что у качка проблемы с потенцией из-за вредного спортивного питания.

Роман Капаклы стал возлюбленным Марины Африкантовой после скандального расставания рейтинговой блондинки с Андреем Чуевым, едва не ставшим её законным супругом. Как известно, девушка договорилась покинуть "Дом-2" вместе с ним и ещё некоторыми коллегами по периметру, однако в последний момент передумала.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:55
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