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Учеными из Японии найдены сходства биологического и физического старения
Комплекс уникальных научных экспериментов проведен учеными Токийского университета, в результате которых определены особенности физического и биологического старения. Специалистами отмечено, что процессы заживления живых тканей организма, сравнимы с реакцией релаксации стеклообразными материалами.

Как рассказали ученые, старение кристаллического материала на физическом уровне, изучено достаточно подробно. Чего не скажешь о старении биологических тканей, включая методы, предусмотренные математическими моделями. С их помощью можно объяснить свойства многих живых клеток.
Учеными из Японии найдены сходства биологического и физического старения


Учеными рассмотрены факторы заживления разрезов клеточных культур линии HepG2.2.15, это клеточные раковые образования в печени человека. Образцы были подвержены нескольким рассечениям, динамика заживлений наблюдалась в течение 8 суток. Стягивание ран отмечено после заполнения образовавшегося пространства клетками. Причем процессы заживления напрямую зависели от возраста поврежденной ткани, активность была либо быстрой, либо более медленной.

В ходе исследования были изучены микрофотографии, на основании которых установлено, что перед миграцией клетками занимается выжидательная позиция, напрямую зависящая от возраста тканей. Математическая модель данных показала, что время старения сокращает процессы регенерации, при этом возрастает состав клеток, не проявляющих участие в заживлении.

В намерениях специалистов не останавливаться и продолжать исследования. Основная цель в более детальном изучении теоретической базы в направлении старения клеток и разобраться в механизмах их работы.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:50
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