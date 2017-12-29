Школьники смогут играть в шахматы в рамках сайта сервиса «Мои достижения»

Школьники, увлекающиеся шахматами, на портале смогут сами выбрать себе подходящий уровень сложности такой игры, устроить мини-турнир с компьютером и с прочими пользователями портала. Бросить вызов онлайн игрок может любому участнику. Раздел "Шахматы" позволяет среди обучающихся, не используя дополнительные средства, проводить онлайн-турниры. В дальнейшем планируют организацию онлайн-турниров команд среди образовательных организаций как внутри одной школы, района, а также на уровне города.Имеется информация, что принять участие в шахматных тренировках либо испытать себя непосредственно в виртуальном турнире, каждый желающий может с компьютера, а также с мобильного устройства. В данном случае главное иметь доступ в глобальную Сеть, а также произвести создание своей учётной записи в рамках сервиса "Мои достижения".