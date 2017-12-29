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Ольга Бузова призналась, что очень устала и хочет любви
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост, в которой пожаловалась на усталость и рассказала о желании любви.

После развода с Дмитрием Тарасовым, который произошёл более года назад, Ольга так и не нашла нового мужчину. Звезда телешоу "Дом-2" не раз говорила, что ей этого очень не хватает.

Ольга Бузова призналась, что очень устала и хочет любви

Бузову окружает большое количество мужчин, но среди них, как говорит сама Ольга, достойных не видит. А недавно её расстроил молодой участник Роман Гриценко, ещё более отвернув от представителей мужской половины человечества.
"Я устала, хочу любви", - коротко написала Ольга, приправив пост смайликом в виде сердечка.

Также Бузова прикрепила откровенное фото, на котором позирует в сексуальном наряде, обнажив плечи и бедра.

Как известно, у звезды главной телестройки страны и популярной певицы много фанатов, которые всегда готовы прийти ей на помощь и поддержать. Так, они начали в комментариях успокаивать Ольгу, уверяя, что в её жизни обязательно появится хороший мужчина, который убережёт от всего плохого. Хейтеры же начали обвинять 31-летнюю знаменитость в непостоянстве: пару дней назад говорила, что разочаровалась, а сегодня уже любви хочет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:39
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