Билан и Лазарев появятся в шоу «Вечерний Ургант» в странных образах

В сегодняшнем предновогоднем выпуске телешоу «Вечерний Ургант», в гостях побывают популярные исполнители, участники Евровидения, Дима Билан и Сергей Лазарев. Но главная интрига не в этом, а в образах, которые продемонстрируют звездные певцы. Фан-клубы обоих вокалистов назвали их внешний вид довольно странным.Фото новых образов опубликовал у себя на странице Дима Билан, на нем певец вместе с Сергеем Лазаревым и ведущим шоу Иваном Ургантом в париках и старых поношенных джинсах. Образы парней очень похожи на костюмированное шоу, в котором коллеги предстанут то ли в образе бомжей, то ли хулиганов или разбойников.При этом, как написал в комментарии к фотоснимку Билан, зрителей ждет сюрприз помимо внешности артистов.Как известно, в российском шоу-бизнесе давно и прочно засел стереотип о конкуренции Билана и Лазарева. Может по этой причине летом этого года ребята записали совместный хит. Теперь же они подарят зрителям еще один праздник, ведь Новый год – праздник исполнения желаний.