Олеся Лисовская сбежала от Вальтера Соломенцева в Санкт-Петербург

Прежде девушка пыталась донести до своего проектного ухажёра, клявшегося ей в любви на "Дома-2", что больше между ними ничего не может быть. Но экс-священник не отступал и старался всеми силами вернуть любимую. Из-за душевных переживаний парень даже попал в психиатрическую лечебницу, заявив, что больше не хочет жить без Лисовской.В какой-то момент Соломенцев даже стал угрожать Олеси, заявив, что если она не определится со своими чувствами к нему, то ей точно не жить. При этом сперва девушка даже обрадовалась таким словам бывшего кавалера, добавив, что ей может позавидовать любая представительница прекрасного пола, так как их можно назвать проявлением настоящей любви.Впрочем, теперь, видимо, Олесе уже не до шуток: девушка уже находится в Санкт-Петербурге, где взяла квартиру в аренду, и поделилась с поклонниками творческими планами. Кроме того, экс-участница реалити-шоу готовится открыть свой цветочный магазин и заняться предпринимательством.