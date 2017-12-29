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Тимур Батрутдинов жалеет, что не женился в 20 лет
Тимур Батрутдинов через несколько месяцев отметит юбилей. Резидент Comedy Club будет праздновать свое сорокалетие.

Тимур Батрутдинов жалеет, что не женился в 20 лет

До сих пор Батрутдинов еще не был женат. Артист даже пытался найти свою любимую на телешоу "Холостяк", однако этого так и не произошло. Шоумен сейчас очень сожалеет, что еще в двадцать лет не сыграл свадьбу.

Тимур сообщил, что если бы в 20 лет обзавелся семьей, то все могло повернуться в другую сторону. По его мнению, в его жизни не то что «Холостяка» бы не было, и даже Comedy Club, который бы он заказывал на корпоративы. Однако Тимур не отчаивается, при этом верит, что все же найдет свою вторую половинку и построит крепкую семью.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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