Тимур Батрутдинов жалеет, что не женился в 20 лет
Тимур Батрутдинов через несколько месяцев отметит юбилей. Резидент Comedy Club будет праздновать свое сорокалетие.
До сих пор Батрутдинов еще не был женат. Артист даже пытался найти свою любимую на телешоу "Холостяк", однако этого так и не произошло. Шоумен сейчас очень сожалеет, что еще в двадцать лет не сыграл свадьбу.
Тимур сообщил, что если бы в 20 лет обзавелся семьей, то все могло повернуться в другую сторону. По его мнению, в его жизни не то что «Холостяка» бы не было, и даже Comedy Club, который бы он заказывал на корпоративы. Однако Тимур не отчаивается, при этом верит, что все же найдет свою вторую половинку и построит крепкую семью.
До сих пор Батрутдинов еще не был женат. Артист даже пытался найти свою любимую на телешоу "Холостяк", однако этого так и не произошло. Шоумен сейчас очень сожалеет, что еще в двадцать лет не сыграл свадьбу.
Тимур сообщил, что если бы в 20 лет обзавелся семьей, то все могло повернуться в другую сторону. По его мнению, в его жизни не то что «Холостяка» бы не было, и даже Comedy Club, который бы он заказывал на корпоративы. Однако Тимур не отчаивается, при этом верит, что все же найдет свою вторую половинку и построит крепкую семью.