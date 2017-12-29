Кирилл Щетинин возмутил зрителей, ничего не сказав о беременности Ольги Рапунцель

"Мы сидим с Олей, разговариваем, просто общаемся. Камера поворачивается на нас. И Оля сразу: «Кирилл! Слушай, тут такая история!» Она, конечно, «шарит» в этом: видит, как себя надо вести, как позиционировать», - рассказал Щетинин.

Дело в том, что Щетинин, живший с Рапунцель в одной комнате и знающий, казалось бы, про её живот всё, никого ничем не удивил, сообщив только о том, что девушка играет на публику. Молодой человек заявил, что в реальной жизни красотка с именем принцессы совсем не такая, какой выставляет себя в эфирах. Это всё, что сказал экс-ухажёр Ольги, и об этом, конечно, все знали и раньше.Прежде Кирилл заявил, что собирается поделиться с подписчиками разоблачением Ольги, и многие тогда подумали, что парень хочет рассказать что-то о беременности телезвезды. Кроем того, Щетинин намекал, что скажет пару слов о положении девушки.