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Анонсирован рейтинг самых страшных технологичных устройств
Экспертами составлен рейтинг самых страшных технологичных устройств. На первом месте казалось сообщение о кардиостимуляторах.

Анонсирован рейтинг самых страшных технологичных устройств

Хакеры в любой момент могут взломать кардиостимуляторы, управлять ими дистанционно. Второе место досталось «умной» колонке, которая самостоятельно позвонила в полицию в ходе семейной ссоры. Прибывший по вызову, наряд неправильно обрисовал ситуацию, в итоге обезвредил главу семейства. Третье место занимает боязнь поголовного чипирования людей. Потом идёт сбор данных про пользователей социальных сетей. Пятую позицию занимает намерение полиции Москвы внедрить в камеры специальную систему распознавания лиц типа FindFace.

Также в списке оказались сообщения про порабощение мира роботами, о технике, прогоняющей с городских улиц бездомных, новых реалистичных секс-куклах, современной технологии скрывающей негативные посты, использовании для майнинга человеческого тела.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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