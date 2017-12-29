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Виктор Логинов изменился до неузнаваемости
Виктор Логинов вместе со своими сыновьями — Александром и Иваном, участвовал в необычной интерактивной «елке». Артист удивил гостей данного мероприятия своей бородой, очками и фетровой кепкой. Данный образ превратили актера «Счастливы вместе» в совсем другого человека.

Виктор Логинов изменился до неузнаваемости

Отрастить бороду и сменить имидж Виктор Логинов решился после того, как в третий раз развелся. Поклонникам актера очень понравилась растительность на лице. Они считают, что ему она очень идет. Некоторые фанаты считают, что артисту от бороды надо избавиться, потому что она его старит.

О своем разводе с Ольгой, Логинов впервые рассказал на съемках программы «Деньги. Sex. Радикулит». У Виктора пятеро детей, при этом один из них является приемным. Актер по возможности старается уделять как можно больше времени своим наследникам и обеспечивать беззаботное детство.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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